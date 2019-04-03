Глава ФЛГР посоветовала комментатору Губерниеву послушать Путина

Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на заявление комментатора Дмитрия Губерниева. Во вторник журналист возмутился тем, что глава ФЛГР предложила запретить спортсменам пользоваться соцсетями и предложил "запретить такого президента".

Вяльбе заявила, что не хочет лишний раз делать пиар Губерниеву. Она посоветовала журналисту послушать стенограмму заседания госсовета по спорту, где президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это серьезное дело.

"Если Дмитрий готов опровергнуть слова Владимира Владимировича, то тогда я буду на его стороне. Сейчас я имею полное право принимать те решения, которые считаю нужными", - заявила Вяльбе для metaratings.ru.

Кроме того, глава ФЛГР подчеркнула, что не обращает внимания на Губерниева. По ее мнению, никак на их конфликт не реагируют и спортсмены. Вяльбе считает, что сезон для сборной России можно назвать хорошим.

Ранее сообщалось, что решения о запрете на пользование соцсетями еще не принято. По предложению Вяльбе такое ограничение будет действовать только во время крупных соревнований.

Источник фото: vesti.ru

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