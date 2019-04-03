Глава ФЛГР посоветовала комментатору Губерниеву послушать Путина

Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на заявление комментатора Дмитрия Губерниева. Во вторник журналист возмутился тем, что глава ФЛГР предложила запретить спортсменам пользоваться соцсетями и предложил "запретить такого президента".
Вяльбе заявила, что не хочет лишний раз делать пиар Губерниеву. Она посоветовала журналисту послушать стенограмму заседания госсовета по спорту, где президент России Владимир Путин заявил, что спорт - это серьезное дело.
"Если Дмитрий готов опровергнуть слова Владимира Владимировича, то тогда я буду на его стороне. Сейчас я имею полное право принимать те решения, которые считаю нужными", - заявила Вяльбе для metaratings.ru.
Кроме того, глава ФЛГР подчеркнула, что не обращает внимания на Губерниева. По ее мнению, никак на их конфликт не реагируют и спортсмены. Вяльбе считает, что сезон для сборной России можно назвать хорошим.
Ранее сообщалось, что решения о запрете на пользование соцсетями еще не принято. По предложению Вяльбе такое ограничение будет действовать только во время крупных соревнований.
Источник фото: vesti.ru
Читайте также:
Комментатор Губерниев предложил вместо соцсетей запретить главу ФЛГР
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
В Вашингтоне открылся саммит глав МИД стран НАТО. Трамп в связи с этим уже сделал ряд заявлений. Как меняется роль НАТО в мире, "Правде.Ру" рассказал эксперт.