"Дома Сашу ждет любовь". Жена Кокорина рассказала, как будет встречать его из СИЗО

Дарья Валитова, жена Александра Кокорина, пришла на предварительное заседание Пресненского суда по делу своего мужа. Суд заседает в закрытом для журналистов режиме.

Суд определит, начинать ли рассмотрение дела по существу или вернуть материалы следствия в прокуратуру. В случае положительного решения следующее заседание состоится через одну-две недели.

Кроме того, суд должен решить вопрос о мере пресечения всех фигурантов дела. Футболистов Александра Кокорина и Павала Мамаева, Кирилла Кокорина и их друга Александра Протасовицкого могут выпустить из-под стражи, но есть вероятность, что они останутся в СИЗО.

"Честно, я не знаю, что сегодня решат. Но надежда есть всегда. Что ждет дома Сашу? Любовь", - приводит Sport24 слова Валитовой.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под следствием из-за участия в драках, произошедших 8 октября в Москве. Одного из пострадавших компания избила, другой получил стулом по голове. Против них открыто дело по статьям "Хулиганство" и "Нанесение тяжкого вреда здоровью". Арест фигурантов продлен до 8 апреля.

Источник фото: instagram.com

Читайте также:

Гаджи Гаджиев: "В Кубке России отдаю предпочтение "Уралу" и "Локомотиву"

Адвокат Мамаева считает, что суд может снова продлить арест футболиста