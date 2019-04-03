Гаджи Гаджиев: "В Кубке России отдаю предпочтение "Уралу" и "Локомотиву"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в комментарии для "Правды.Ру" оценил шансы команд перед сегодняшними матчами 1/2 финала Кубка России. По словам специалиста, делать прогнозы в кубковых матчах никогда нельзя.

В 17.00 на поле в Екатеринбурге выйдут "Урал" и "Арсенал", в 19.30 в Москве начнется матч "Локомотива" и "Ростова". По мнению Гаджиева, непредсказуемость Кубка привела к тому, что в полуфинале только одна команда из лидирующей группы.

- Когда мы говорим про игры чемпионата, в прогнозах я никогда не принимаю участие. О шансах можно говорить, но прогнозы не даю никогда, - заявил Гаджиев. - Если говорить о Кубке, то здесь, конечно, неожиданностей всегда бывает гораздо больше, чем в матчах чемпионата. И это находит отражение в чем... Например, "Тосно" может выиграть кубок. Например, в том, что у нас до полуфинала, до финала доходят команды из низших лиг. "Терек" был, по-моему, в первой лиге, когда выиграл. То есть результаты кубковых матчей всегда менее прогнозируемые.

Вопрос: кто в полуфинале? Там же лидеров наших нет. Только один лидер - "Локомотив". "Зенита" нет, "Спартака" нет, ЦСКА нет. То есть есть команды из нижней части - это "Урал", и в серединке там "Арсенал" и еще одна команда. Правильно, да? Мы видим, что в полуфинал пробралась только одна команда из лидирующей группы. Это о чем говорит? О том, что результаты многих кубковых игр неожиданны и сложно их предсказывать.

Также Гаджиев подчеркнул, что у "Урала" и "Локомотива" есть небольшое преимущество из-за того, что они являются хозяевами полей в сегодняшних встречах.

- Первая мысль - это что прогнозировать в Кубке дело вообще нереальное, - продолжил Гаджиев. - Второе - мы можем говорить, что в данной ситуации некоторые преимущества есть на стороне хозяев. Потому что они хозяева. Вот и все, что можно сказать.

Это все по "Уралу", "Арсеналу" и по "Локомотиву" с "Ростовом". "Арсенал" выезжает на Урал. У "Арсенала", в принципе, достаточно удачно складываются последние игры в чемпионате. Они очень мало пропускают, еще и забивают. Недавно они одержали победу на выезде в Самаре. Но при всем при этом сказать, что эта тенденция продолжится и на Урале, я не беру на себя такую смелость. Я все-таки считаю, что некоторые преимущества имеет (некоторые преимущества, подчеркиваю) "Урал". Я даю им 55 процентов максимум. Не более. За счет того, что они все-таки хозяева. А то, что касается "Арсенала", то качественная игра и победы в чемпионате в последних матчах позволяют "Арсеналу" обыграть "Урал" в гостях. Но все-таки я отдаю предпочтение "Уралу".

В другом матче шансы 55 на 45 в пользу "Локомотива". Но только потому, что хозяева.

Источник фото: ФК "Амкар"

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