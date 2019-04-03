"Государство не просило вас рожать". Олимпийская чемпионка Глацких получила новую должность

Олимпийская чемпионка Ольга Глацких сообщила, что вышла на новую работу. Чиновница, которая в прошлом году попала в скандал после своих высказываний, выложила в инстаграме фото из своего кабинета.
"Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно", - подписала фото Глацких.
Ранее она занимала должность главы департамента молодежной политики Екатеринбурга. Осенью 2018 года на встрече с уральской молодежью она заявила, что государство этой молодежи ничего не должно.
"На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", - заявила тогда Глацких.
Видео вызвало большой резонанс в России. Спустя некоторое время олимпийская чемпионка покинула свой пост. Теперь Глацких занимает должность заместителя директора дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.
Источник фото: instagram.com
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