"Государство не просило вас рожать". Олимпийская чемпионка Глацких получила новую должность

Олимпийская чемпионка Ольга Глацких сообщила, что вышла на новую работу. Чиновница, которая в прошлом году попала в скандал после своих высказываний, выложила в инстаграме фото из своего кабинета.

"Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно", - подписала фото Глацких.

Ранее она занимала должность главы департамента молодежной политики Екатеринбурга. Осенью 2018 года на встрече с уральской молодежью она заявила, что государство этой молодежи ничего не должно.

"На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", - заявила тогда Глацких.

Видео вызвало большой резонанс в России. Спустя некоторое время олимпийская чемпионка покинула свой пост. Теперь Глацких занимает должность заместителя директора дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.

Источник фото: instagram.com

Читайте также:

Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м

Министр "власть не просила вас рожать" заявила о травле

Оскорбившая молодежь чиновница отделалась строгим выговором