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Тина Канделаки заявила о непричастности к нападению на комментатора Уткина

Спорт

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки лаконично отреагировала на новость о нападении на журналиста Василия Уткина. Во вторник вечером неизвестный брызнул из баллончика в лицо известному комментатору. 

Тина Канделаки заявила о непричастности к нападению на комментатора Уткина. 402227.jpeg

"Я ни при чем", - написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Перед запуском "Матч ТВ" между Уткиным и Канделаки возник конфликт, который несколько дней продолжался в твиттере. Комментатор некоторое время проработал на телеканале, но позже был уволен.

Уткин после этого создал собственную передачу "Футбольный клуб", которую раскручивает на ютуб-канале. По мнению журналиста, именно выпуск этой программы 1 апреля стал причиной нападения на него.

В эфире "Футбольного клуба" Уткин рассказал о работе агента Алана Агузарова. По его мнению, Агузаров охотится за молодыми футболистами по всей стране, прикрываясь именем главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Агент обещает игрокам посодействовать в продвижении в национальную команду после подписания контракта.

Уткин после нападения сообщил, что с ним все в порядке, и не стал подавать заявление в полицию. Союз журналистов России призвал органы провести расследование и вычислить заказчиков нападения.

Источник фото: instagram.com

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Темы Василий Уткин Тина Канделаки нападение на журналистов
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