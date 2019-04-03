"Тебе конец". Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, отметил, что Конор Макгрегор оскорбил чувства мусульман своим сообщением в Твиттере. Скандальный ирландец ранее оставил пост, в котором сравнил жену Хабиба с "полотенцем".
Макгрегор выложил фотоколлаж, на котором есть свадебная фотография Хабиба вместе с женой в традиционном наряде. Позже сообщение было удалено, но скрин-шоты остались в сети. По мнению Абдель-Азиза, ирландец посмеялся над мусульманскими традициями.
"Он оскорбил чужую жену, насмехаясь над ее религией и верой. Парень не понимает, что оскорбил полтора миллиарда мусульман. Религия и семья - это табу. Посмотрим, что будут говорить журналисты сейчас про этого труса", - написал Абдель-Азиз в Твиттере. Также он добавил нецензурное выражение, которое можно перевести так: "Тебе конец".
Возможно, сообщение Макгрегора было реакцией на вчерашние слова Хабиба, который сравнил ирландца с "ревнивой женой", которая обещает уйти, но всегда возвращается. По мнению Нурмагомедова, недавнее сообщение об уходе Конора из ММА - простой блеф с желанием еще больше раскрутить себя.
Источник фото: twitter.com
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