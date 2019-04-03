Союз журналистов России призывает найти заказчиков нападения на комментатора Уткина

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что нападение на комментатора Василия Уткина может быть связано с его профессиональной деятельностью. Во вторник вечером на журналиста напал молодой человек, брызнув ему в лицо неизвестным веществом.

Уткин отказался обращаться в полицию. Позже комментатор сообщил, что с ним все хорошо, жжение на лице и головокружение прошли. Также Уткин в своем телеграм-канале связал нападение с выпуском передачи "Футбольный клуб", в которой он 1 апреля рассказал о деятельности агента Алана Агузарова и его связи с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

"Конечно, эта ситуация возмутительна и неприемлема. Союз журналистов России надеется, что правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы задержать и того кто напал на спортивного комментатора, и тех, кто заказал это нападение", - приводит телеканал 360 слова Соловьева.

Также он выразил беспокойство тем фактом, что деятельность спортивного журналиста может быть такой же опасной, как военного корреспондента.

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