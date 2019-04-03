Самая богатая футболистка мира зарабатывает в 325 раз меньше Месси

Журнал France Football опубликовал рейтинг зарплат в женском футболе. Самая богатая футболистка зарабатывает в 325 раз меньше Лионеля Месси. По традиции учитывались зарплаты игроков, бонусы, рекламные контракты и прочие доходы.
Первое место в рейтинге занимает нападающая "Лиона" и сборной Норвегии Ада Хегерберг. Ее доход за год оценивается в 400 тысяч евро. В сезоне-2017/18 она выиграла Лигу чемпионов, а по итогам года была признана лучшей футболисткой мира.
Второе и третье места в рейтинге также у футболисток "Лиона". Амандин Анри заработала 360 тысяч евро, Венди Ренар - 348 тысяч евро.
Ранее France Football выпустил рейтинг зарплат в мужском футболе. Его лидером стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, который в год зарабатывает 130 миллионов евро. Самым высокооплачиваемым тренером стал наставник "Ателтико" Диего Симеоне, который в год получает 42 миллиона евро.
Источник фото: fifa.com
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