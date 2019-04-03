Боксер Малиньяджи дал пощечину бойцу Лобову. Видео

Боксер Пол Малиньяджи и боец Артем Лобов провели дуэль взглядов перед боем в новом американском промоушене BKFC. Зачастую такие мероприятия проходят очень эмоционально. Не обошлось без скандала и на этот раз.



Артем Лобов снова получил пощечину.

Во время дуэли взглядов соперники сдержались, но затем спустились с ринга и начали оскорблять друг друга. После словесной перепалки Малиньяджи отвесил пощечину Лобову. Россиянин не успел ответить, бойцов быстро разняли.

Интересно, что обоих можно назвать участниками команды Конора Макгрегора. Малиньяджи готовил ирландца к боксерскому бою с Флойдом Мэйвезером. Лобов на протяжении многих лет является спарринг-партнером Конора.

Ровно год назад Лобов получил пощечину от Хабиба Нурмагомедова. Это произошло в отеле, где находились спортсмены перед турниром UFC. После этого Лобов вместе с Конорм Макгрегором и другими участниками его команды напали на автобус Хабиба. Несколько боев, в том числе с участием Лобова, были отменены.

Российский боец провел 31 поединок в профессиональной карьере, из которых выиграл 13. Лобов является уроженцем Нижнего Новгорода. В 2000 году вместе с родителями уехал в Аргентину, а затем перебрался в Ирландию. На свои бои Артем всегда выходит с российским флагом.

Источник фото: youtube.com

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