Боксер Малиньяджи дал пощечину бойцу Лобову. Видео

Боксер Пол Малиньяджи и боец Артем Лобов провели дуэль взглядов перед боем в новом американском промоушене BKFC. Зачастую такие мероприятия проходят очень эмоционально. Не обошлось без скандала и на этот раз.
Во время дуэли взглядов соперники сдержались, но затем спустились с ринга и начали оскорблять друг друга. После словесной перепалки Малиньяджи отвесил пощечину Лобову. Россиянин не успел ответить, бойцов быстро разняли.
Интересно, что обоих можно назвать участниками команды Конора Макгрегора. Малиньяджи готовил ирландца к боксерскому бою с Флойдом Мэйвезером. Лобов на протяжении многих лет является спарринг-партнером Конора.
Ровно год назад Лобов получил пощечину от Хабиба Нурмагомедова. Это произошло в отеле, где находились спортсмены перед турниром UFC. После этого Лобов вместе с Конорм Макгрегором и другими участниками его команды напали на автобус Хабиба. Несколько боев, в том числе с участием Лобова, были отменены.
Российский боец провел 31 поединок в профессиональной карьере, из которых выиграл 13. Лобов является уроженцем Нижнего Новгорода. В 2000 году вместе с родителями уехал в Аргентину, а затем перебрался в Ирландию. На свои бои Артем всегда выходит с российским флагом.
Источник фото: youtube.com
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