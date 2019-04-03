На комментатора Уткина совершено нападение. Он подозревает Черчесова

Спортивный журналист Василий Уткин сообщил о том, что во вторник вечером на него было совершено нападение. В своем телеграм-канале комментатор в подробностях рассказал о случившемся.

Инцидент произошел возле центра "Локо-Спорт", где Уткина легко застать. Молодой парень в капюшоне подбежал к нему в темноте и брызнул из баллончика неизвестной жидкостью. У журналиста было небольшое жжение и кружилась голова. Позже Уткин сообщил, что с ним все в порядке.

По словам журналиста, может быть только одна причина и два человека, которым захотелось бы это провернуть. 1 апреля Уткин на своем ютуб-канале сделал выпуск передачи "Футбольный клуб с Василием Уткиным". В нем он рассказал о том, как работает футбольный агент Алан Агузаров.

По мнению Уткина, "Агузаров, пользуясь именем Черчесова, ездит по стране и пудрит мозги молодым футболистам". Агент является юридическим консультантом главного тренера сборной России по футболу. Уткин сообщил, что Агузаров ведет переговоры с талантливыми игроками и обещает им место в национальной команде.

Источник фото: youtube.com

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