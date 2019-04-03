Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова и назвал Хабиба крысой

Боец ММА Конор Макгрегор снова оскорбил семью Хабиба Нурмагомедова. Перед очным боем в октябре прошлого года скандальный ирландец плохо высказался об отце своего соперника, сейчас вспомнил его жену.
Макгрегор в Твиттере разместил пост с фотографией Хабиба со свадьбы и подписал его так "Твоя жена - полотенце". Возможно, это был ответ на то, что Нурмагомедов во вторник сравнил ирландца с "ревнивой женой" из-за его ухода из ММА. По мнению россиянина, ирландец скоро возобновит карьеру.
Спустя некоторое время Макгрегор удалил сообщение в Твиттере, но на этом не успокоился. Ирландец назвал Хабиба "крысой".
"Не бойся реванша, маленькая суетливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят", - написал Конор.
В октябре 2018 года бой между Макгрегором и Нурмагомедовым завершился большим скандалом. После того, как Хабиб "удушил" Конора в четвертом раунде, он выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку на трибунах с представителями команды ирландца. За это россиянин сейчас отбывает дисквалификацию.
Источник фото: twitter.com
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