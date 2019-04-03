Баскетболист Уэстбрук повторил полувековой рекорд и посвятил его убитому рэперу

Баскетболист "Оклахомы-Сити" Расселл Уэстбрук повторил достижение легендарного Уилта Чемберлена. Защитник "Тандер" в ночь на среду в игре с "Лейкерс" сделал трипл-дабл - 20 очков, 20 подборов и 21 передача. Его команда победила со счетом 119:103.
Уэстбрук и Чемберлен - единственные баскетболисты в НБА, которым удавалось сделать трипл-дабл 20+20+20. В 1968 году Чемберлен набрал в одном матче 22 очка, 25 подборов и 21 передачу.
После завершения матча Уэстбрук заявил, что посвящает свое достижение рэперу Нипси Хасслу, который 31 марта был застрелен в Лос-Анджелесе. Рассел и Нипси были хороши знакомы и оба являются уроженцами Калифорнии. Ранее соболезнования близким рэпера высказали многие баскетболисты НБА, в том числе Леброн Джеймс, Стеф Карри и Крис Пол.
"Я не стану говорить это словами. Своими действиями на площадке я показал, кому посвящаю свое достижение", - заявил Уэстбрук в интервью ESPN.
Нипси Хассл был застрелен возле собственного магазина одежды. Он получил два ранения и скончался по дороге в больницу.
Источник фото: twitter.com/nba
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