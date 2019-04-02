Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с самой известной в мире организацией по боям ММА. Дата первого боя Абубакара и детали соглашения пока неизвестны.

Брат Хабиба провел в ММА 18 боев, в которых одержал 15 побед. Ранее он выступал в американских промоушенах WSOF и PFL. Является представителем полусредней весовой категории.

Ранее сообщалось, что Хабиб, который отбывает дисквалификацию за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором, может провести следующий бой в сентябре. Возможно, в тот же вечер в октагон выйдет и Абубакар.

Таким образом, в UFC теперь три Нурмагомедовых. В этой организации выступает Саид Нурмагомедов, однофамилец Хабиба и Абубакара.

Источник фото: twitter.com/TeamKhbib

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