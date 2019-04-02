Суперкубок России по футболу отдали стадиону, где пока нет газона

Российская премьер-лига (РПЛ) определила место проведения матча за Суперкубок России. Игра состоится на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее сообщалось, что РПЛ определила дату проведения матча - 6 июля. В этом поединке сойдутся чемпион России и обладатель Кубка России.

Также в РПЛ назвали два резервных стадиона - "Ростов Арена" и "Волгоград Арена". Дело в том, что на "ВТБ Арене" идет замена газона. На стадионе, который планировали открыть в марте, так и не состоялось ни одного матча.

На арене уложили газон, который не соответствовал требованиям РПЛ. Московское "Динамо", которое должно принимать там соперников, продолжает проводить матчи на стадионе в Химках.

Предыдущий Суперкубок России выиграл ЦСКА, победив "Локомотив" со счетом 1:0 в Нижнем Новгороде. Армейцы являются рекордсменами по количеству побед. На их счету семь трофеев.

Источник фото: "ВТБ-Арена Парк"

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