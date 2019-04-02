Хоккеист Фролов выиграл суд у Началовой по делу о 20 миллионах

Разбирательство по иску умершей певицы Юлии Началовой к бывшему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову сегодня состоялось в Нижегородском областном суде. Адвокаты спортсмена смогли доказать, что решения суда первой инстанции были вынесены незаконно.

Высшая инстанция отменила постановления судьи Чайко о проведении экспертизы расписки и подсудности, сообщает "Московский комсомолец". Предмет спора - расписка Началовой о получении от Фролова 20 миллионов рублей за половину квартиры.

Ранее Фрлов и Началов заключили договор купли-продажи половины квартиры стоимостью 40 миллионов рублей. По сведениям хоккеиста, певица получила все средства. Позже она обратилась в суд с требованием признать сделку незаконной.

Областной суд установил существенные нарушения закона судьей Чайко. Теперь дело передано в Никулинский районный суде Москвы, а экспертиза расписки будет проведена независимыми экспертами. По мнению адвокатов Фролова, судья собирался передать документ сомнительным лицам.

Началова умерла 16 марта в возрасте 38-ми лет. Певица долго боролась с подагрой и системной красной волчанкой, а в последнее время - сахарным диабетом. В начале марта она была госпитализирована с гангреной ноги. Врачи провели операцию, но не смогли спасти артистку.

Фролов находился в отношениях с Началовой с 2011 по 2016 год. Тогда хоккеист выступал в КХЛ. Сейчас 36-летний спортсмен играет в Корее.

Источник фото: dailystorm.ru

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