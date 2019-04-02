Aurus представил 600-сильный болид для гонок на выносливость

Aurus объявил о создании спортивного болида для участия в гонках на выносливость. Компания будет сотрудничать с гоночной командой G-Drive, которая участвует в престижной серии Ле-Ман.
Болид Aurus 01 будет оснащен двигателем 4,2 литра, который развивает мощность до 600 лошадиных сил. Авто сможет разгоняться до 340 километров в час, сообщает пресс-служба компании в Твиттере.
Новый болид опробуют гонщики Жан-Эрик Вернь, Йоб ван Эйтерт и Роман Русинов. Команда выступит на шести этапах серии Ле-Ман. Главное событие - гонка "24 часа Ле-Мана" - состоится в июне.
Проект под маркой Aurus был разработан НАМИ. Ранее в проекте "Кортеж" были представлены люксовые седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Автомобили предназначены для первых лиц государства. В мае 2018 года президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию на лимузине Aurus Senat.
Источник фото: twitter.com/AurusRussia
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