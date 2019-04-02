Биатлонист Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты

На чемпионате России по биатлону состоялась мужская эстафета. Представитель Санкт-Петербурга Дмитрий Малышко должен был бежать на первом этапе, но опоздал на старт. Как выяснилось позже, биатлонист потерял свои лыжи.
Это не первый подобный случай с российскими биатлонистами в нынешнем сезоне. На этапе Кубка мира в Солт-Лейк Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования. Тем самым он лишился шансов на медаль.
Мужскую эстафету на чемпионате России выиграла команда Ханты-мансийского автономного округа в составе Вадима Филимонова, Ивана Томилова, Семена Сучилова и Дмитрия Иванова. Серебро у башкирских спортсменов, бронза - у команды Удмуртии.
Малышко является олимпийским чемпионом. Он выиграл эстафетную гонку на Олимпиаде в Сочи. Также на его счету бронза чемпионата мира в этом виде и восемь побед на этапах Кубка мира.
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