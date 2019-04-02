Губерниев предложил запретить Вяльбе из-за ее позиции по соцсетям

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее президент ФЛГР заявила, что лыжникам необходимо запретить пользоваться соцсетями во время крупных стартов. В пример она привела сборную Швеции, в которой поступили таким образом на чемпионате мира.

"Если она так говорит, то давайте мы запретим такого президента Федерации лыжных гонок. Потому что это бред", - приводит слова Губерниева "Спорт день за днем".

Между Губерниевым и Вяльбе не в первый раз происходит словесная перепалка. Перед чемпионатом мира по лыжным видам глава ФЛГР возмутилась по поводу того, что комментировать соревнования будет Губерниев. Функционер федерации заявила, что журналиста "нельзя подпускать к лыжам на пушечный выстрел".

Губерниев после этого не общается с Вяльбе и заявляет, что ему не интересно мнение президента ФЛГР.

Источник фото: vesti.ru

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