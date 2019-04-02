Стала известна дата проведения Суперкубка России по футболу

Российская премьер-лига назвала дату проведения Суперкубка России по футболу. Матч состоится 6 июля, сообщает пресс-служба организации.
Ранее стало известно, что на проведение поединка претендуют три стадиона - "Динамо" в Москве, "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону и "Мордовия Арена" в Саранске. Место проведения игры будет определено позже.
Матчем за Суперкубок традиционно открывается новый сезон в российском футболе. В поединке встречаются чемпион и обладатель Кубка России. Турнир проводится с 2003 года.
Рекорд по количеству побед в Суперкубке принадлежит ЦСКА - команда семь раз выигрывала трофей. Четыре победы на счету "Зенита", по две - у "Рубина" и "Локомотива", одна - у "Спартака". Также в матче по одному разу участвовали "Терек" и "Ростов". Среди игроков наибольшее количество трофеев (семь) выигрывали футболисты ЦСКА Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.
В этом сезоне Суперкубок выиграл ЦСКА, который победил "Локомотив" в дополнительное время со счетом 1:0. Игра состоялась на стадионе в Нижнем Новгороде и собрала 43 тысячи зрителей.
Источник фото: РПЛ
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