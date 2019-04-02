Нурмагомедов считает звонок Путина особенным моментом в своей жизни

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, поделился впечатлениями от звонка президента России Владимира Путина. Глава государства набрал бойца после его поединка с Конором Макгрегором в октябре прошлого года.
"Владимир Владимирович спросил: "Как дела?" Я сказал: "Ничего, в окружении сидим". Он сказал: "Нужно лучше контролировать свои эмоции". Это был особенный момент: не кто-то, а сам президент позвонил!" - заявил Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.
Нурмагомедов после боя с Макгрегором спровоцировал драку с его помощниками. Россиянин победил ирландца удушающим приемом, перепрыгнул через сетку и ударил тренера своего соперника. На трибунах началась массовая бойня, которую удалось локализовать при помощи полиции.
По возвращении из США Хабиб провел встречу с Владимиром Путиным. При разговоре присутствовал отец и тренер бойца Абдуллманап Нурмагомедов.
Против Нурмагомедова было открыто дисциплинарное дело в штате Невада. Атлетическая комиссия дисквалифицировала его на полгода. Сейчас Хабиб ведет подготовку к следующему бою, дата которого пока неизвестна.
Источник фото: facebook.com
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