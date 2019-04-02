Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Нурмагомедов считает звонок Путина особенным моментом в своей жизни

Спорт

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, поделился впечатлениями от звонка президента России Владимира Путина. Глава государства набрал бойца после его поединка с Конором Макгрегором в октябре прошлого года.

Нурмагомедов считает звонок Путина особенным моментом в своей жизни. 402144.jpeg

"Владимир Владимирович спросил: "Как дела?" Я сказал: "Ничего, в окружении сидим". Он сказал: "Нужно лучше контролировать свои эмоции". Это был особенный момент: не кто-то, а сам президент позвонил!" - заявил Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.

Нурмагомедов после боя с Макгрегором спровоцировал драку с его помощниками. Россиянин победил ирландца удушающим приемом, перепрыгнул через сетку и ударил тренера своего соперника. На трибунах началась массовая бойня, которую удалось локализовать при помощи полиции.

По возвращении из США Хабиб провел встречу с Владимиром Путиным. При разговоре присутствовал отец и тренер бойца Абдуллманап Нурмагомедов. 

Против Нурмагомедова было открыто дисциплинарное дело в штате Невада. Атлетическая комиссия дисквалифицировала его на полгода. Сейчас Хабиб ведет подготовку к следующему бою, дата которого пока неизвестна.

Источник фото: facebook.com

Читайте также:

Нурмагомедов назвал Макгрегора "ревнивой женой"

"Я чувствовал себя униженным". Яя Туре рассказал о расизме на Украине

125 очков Кучерова - лучший результат в НХЛ за 13 лет

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы ufc Владимир Путин Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
Обсудить
Актуальная аналитика
Природа
Как пчелы оберегают природу
Евросоюз
Отправили скунса в Россию духи продавать
Недвижимость
До свидания, бежевый: яркие цвета на Лондонской неделе дизайна 2019
Новости Все >
Стала известна дата проведения Суперкубка России по футболу
Британский парламент не нашел доказательств вмешательства России в Brexit, но создал спецкомитет по изучению фейков
Нурмагомедов считает звонок Путина особенным моментом в своей жизни
В Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв
Иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в насилии, якобы совершенном 21 год назад
Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира по фигурному катанию
Для жителей Курганской области организовали уроки по сбору валежника
Нурмагомедов назвал Макгрегора "ревнивой женой"
Элитные коттеджи Рублевки подешевели на треть﻿
Антимонопольная служба предложила обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.

У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Фильмы, в которых зло побеждает добро
Кино. Новости и обзоры
Фильмы, в которых зло побеждает добро
Новости Украины
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Новости медицины
И пенсии, и рабочие места скоро будут никому не нужны
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.

У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Выборы на Украине: Зеленский и Порошенко проходят во второй тур
Новости Украины
Выборы на Украине: Зеленский и Порошенко проходят во второй тур
Новости Украины
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Новости Украины
На Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы
Происшествия
Лишенный прав таксист сбил инспектора ДПС в Москве

Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".

Лишенный прав таксист сбил инспектора ДПС в Москве
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Новости Украины
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Военные новости
На юге РФ стартовали крупномасштабные военные учения
Игорь Буккер Как пчелы оберегают природу Игорь Буккер Конрад Ренкас Отправили скунса в Россию духи продавать Конрад Ренкас Любовь Степушова Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро Любовь Степушова
Комментарии
Лидер фракции ХДС в бундестаге потребовал от Зеленского представить команду
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
Лидер фракции ХДС в бундестаге потребовал от Зеленского представить команду
Су-57 не интересен Китаю
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
Сотрудники ФСБ провели обыски в воинской части в Подмосковье
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Советник Трампа выступил с угрозами Кубе и Китаю
Инновации уперлись в тупик
Минфин предложил преобразовать пять неналоговых платежей в налоги
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Депутат Рады: в случае победы на выборах Зеленский на Украине ничего не изменит
Инновации уперлись в тупик
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
"Я чувствовал себя униженным". Яя Туре рассказал о расизме на Украине
История и современность Все >
Месси зарабатывает больше Роналду
Месси зарабатывает больше Роналду
Мужчина заставлял работать 11-летнего мальчика тренироваться по 7 часов в день
Мужчина заставлял работать 11-летнего мальчика тренироваться по 7 часов в день
Американский бомбардировщик отработал ядерный удар по Калининграду
Американский бомбардировщик отработал ядерный удар по Калининграду
В США решили не продавать Турции оборудование для F-35 из-за С-400
В США решили не продавать Турции оборудование для F-35 из-за С-400
Сотрудники ФСБ провели обыски в воинской части в Подмосковье
Сотрудники ФСБ провели обыски в воинской части в Подмосковье
Су-57 не интересен Китаю
Су-57 не интересен Китаю
The National Interest рассказал, как Североатлантический альянс "обманул" Горбачева
The National Interest рассказал, как Североатлантический альянс "обманул" Горбачева
Как русский флот не смог помешать адмиралу Нельсону
Как русский флот не смог помешать адмиралу Нельсону
"Магия имеет научную основу" – ведьма Алена Полынь
"Магия имеет научную основу" – ведьма Алена Полынь
Смогут ли корабли НАТО прорваться через Керченский пролив
Смогут ли корабли НАТО прорваться через Керченский пролив
Власть приготовила россиянам пять новых налогов
Власть приготовила россиянам пять новых налогов
Женское Все >
Весна идет: секреты посева семян в открытый грунт
Весна идет: секреты посева семян в открытый грунт
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Рассада заболела. Что делать?
Рассада заболела. Что делать?
Британские врачи приняли опухоль мозга за половое созревание
Британские врачи приняли опухоль мозга за половое созревание
Украинец продал почку ради шикарной свадьбы и оставил юную жену вдовой
Украинец продал почку ради шикарной свадьбы и оставил юную жену вдовой
Девушка Рональду не беременна
Девушка Рональду не беременна
Новые кроссовки Air Jotdan
Новые кроссовки Air Jotdan
Привычки, которые отрицательно сказываются на красоте
Привычки, которые отрицательно сказываются на красоте
Россия на 59 месте среди самых счастливых стран
Россия на 59 месте среди самых счастливых стран
Китайский мальчик носил в школу друга-инвалида на руках
Китайский мальчик носил в школу друга-инвалида на руках
Врачи объяснили, почему появляются темные пятна на шее
Врачи объяснили, почему появляются темные пятна на шее
Музыка усиливает действие обезболивающих препаратов
Музыка усиливает действие обезболивающих препаратов
Мужское Все >
Помогите бороться с незаконной рыбалкой с Global Fishing Watch
Помогите бороться с незаконной рыбалкой с Global Fishing Watch
Королева Елизавета II больше не сядет за руль
Королева Елизавета II больше не сядет за руль
Как выбрать аксессуары в ванную комнату
Как выбрать аксессуары в ванную комнату
Три секрета ухода за вещами, чтобы они оставались в прекрасном состоянии
Три секрета ухода за вещами, чтобы они оставались в прекрасном состоянии
Что представляет собой модная кухня?
Что представляет собой модная кухня?
Как правильно выращивать укроп и петрушку в домашних условиях
Как правильно выращивать укроп и петрушку в домашних условиях
Десять мелочей, которые упростят процесс уборки на кухне
Десять мелочей, которые упростят процесс уборки на кухне
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Путешествие на автомобиле – плюсы и минусы
Правда ТВ
Путешествие на автомобиле – плюсы и минусы
Герман Клименко: держать пенсионеров в квартирах негуманно
Клуб Главного Редактора
Герман Клименко: держать пенсионеров в квартирах негуманно
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Правда ТВ
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Интересы
Константинополь признал нормой раздрание ризы Христовой
Константинополь признал нормой раздрание ризы Христовой
Алексей Плужников: "Читайте добрые книги"
Алексей Плужников: "Читайте добрые книги"
Грейхаунд: история породы, характер, уход
Грейхаунд: история породы, характер, уход
Спасателей Магадана наградили за реанимацию котов
Спасателей Магадана наградили за реанимацию котов
Как подготовить малыша к встрече с домашним питомцем
Как подготовить малыша к встрече с домашним питомцем
Мастино неаполетано: история породы, характер, уход
Мастино неаполетано: история породы, характер, уход
Породы кошек, у которых нет хвоста
Породы кошек, у которых нет хвоста
Ирландский тюлень предпочитает питаться в ресторане
Ирландский тюлень предпочитает питаться в ресторане
Удивительное городское биоразнообразие: вымирающие виды находят приют в городах
Удивительное городское биоразнообразие: вымирающие виды находят приют в городах
Комиссия за снятие наличных в банкоматах может быть ликвидирована
Комиссия за снятие наличных в банкоматах может быть ликвидирована
В Дублине тюлень предпочитает питаться в ресторане
В Дублине тюлень предпочитает питаться в ресторане
Как можно заработать на старых книгах
Как можно заработать на старых книгах
Цепочку галактик сфотографировали сотрудники новосибирского планетария
Цепочку галактик сфотографировали сотрудники новосибирского планетария
Река Селенга несет тысячи тонн вредных веществ в Байкал
Река Селенга несет тысячи тонн вредных веществ в Байкал
Три причины зомби-апокалипсиса в наши дни
Три причины зомби-апокалипсиса в наши дни
Ближний Восток
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?

Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.

Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно
Балканы
Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Новости Украины
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Донбассу украинские выборы не помеха
Новости Украины
Донбассу украинские выборы не помеха
Мадуро расколол оппозицию, но создал Гуайдо
Южная Америка
Мадуро расколол оппозицию, но создал Гуайдо
Надо ли России признавать выборы на Украине
Новости Украины
Надо ли России признавать выборы на Украине
В Молдавии - почти безвластие
Новости Молдовы
В Молдавии - почти безвластие
Украина: России пора бить "донбасским козырем"
Новости Украины
Украина: России пора бить "донбасским козырем"
Выборы на Украине: механизм фальсификации запущен?
Новости Украины
Выборы на Украине: механизм фальсификации запущен?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ