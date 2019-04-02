Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Фигурист Андрей Лазукин готовится заменить Михаила Коляду на командном чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 по 14 апреля в Японии.
По словам тренера Алексея Мишина, сейчас Лазукин в срочном порядке занимается оформлением визы, чтобы вылететь в Японию, сообщает ТАСС. Для фигуриста эти соревнования будут вторыми, на которые он попадет в качестве запасного. Ранее он заменил на чемпионате мира Максима Ковтуна. На том турнире он занял десятое место.
Кроме того, в этом сезоне он был четвертым на чемпионате России и выиграл Кубок России. Лазукин заменит Коляду из-за того, что последний заболел и не смог полноценно подготовиться к турниру.
Таким образом, состав сборной России на командный чемпионат мира выгляди так:
женщины - Елизавета Туктамышева, Софья Самоудрова;
мужчины - Александр Самарин, Андрей Лазукин;
парное катание - Наталья Забияко и Александр Энберт;
танцы на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Источник фото: prosports.kz
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