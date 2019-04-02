Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Фигурист Андрей Лазукин готовится заменить Михаила Коляду на командном чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 по 14 апреля в Японии.

По словам тренера Алексея Мишина, сейчас Лазукин в срочном порядке занимается оформлением визы, чтобы вылететь в Японию, сообщает ТАСС. Для фигуриста эти соревнования будут вторыми, на которые он попадет в качестве запасного. Ранее он заменил на чемпионате мира Максима Ковтуна. На том турнире он занял десятое место.

Кроме того, в этом сезоне он был четвертым на чемпионате России и выиграл Кубок России. Лазукин заменит Коляду из-за того, что последний заболел и не смог полноценно подготовиться к турниру.

Таким образом, состав сборной России на командный чемпионат мира выгляди так:

женщины - Елизавета Туктамышева, Софья Самоудрова;

мужчины - Александр Самарин, Андрей Лазукин;

парное катание - Наталья Забияко и Александр Энберт;

танцы на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Источник фото: prosports.kz

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