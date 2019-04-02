Нурмагомедов назвал Макгрегора "ревнивой женой"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сравнил поступок ирландского бойца Конора Макгрегора с поведением ревнивой жены. Ранее скандальный спортсмен объявил об уходе из ММА.

"Завтра Конор снова напишет, что возвращается, и все СМИ подхватят. Он для этого и закинул это все. Я понимаю, зачем Макгрегор объявил об уходе. Это как ревнивая жена, которая чуть что говорит: "Я ухожу". Он хочет, чтобы компания почувствовала, что потеряет деньги без него. Это политика", - приводит RT слова Хабиба.

Нурмагомедов и Макгрегор являются непримиримыми соперниками. В октябре 2018 года между ними состоялся бой за звание чемпиона в легком весе. Россиянин победил в четвертом раунде удушающим приемом и оставил титул за собой.

После боя Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку с помощниками Макгрегора. Считается, что тем самым россиянин отреагировал на провокации со стороны ирландца. Перед боем Конор, известный мастер "треш-тока", несколько раз оскорбил Хабиба и его отца.

После этого атлетическая комиссия штата Невада открыла дело против Нурмагомедова. Боец был дисквалифицирован на полгода и пока не имеет права проводить поединки в UFC.

Источник фото: ufc.com

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