Нурмагомедов назвал Макгрегора "ревнивой женой"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сравнил поступок ирландского бойца Конора Макгрегора с поведением ревнивой жены. Ранее скандальный спортсмен объявил об уходе из ММА.
"Завтра Конор снова напишет, что возвращается, и все СМИ подхватят. Он для этого и закинул это все. Я понимаю, зачем Макгрегор объявил об уходе. Это как ревнивая жена, которая чуть что говорит: "Я ухожу". Он хочет, чтобы компания почувствовала, что потеряет деньги без него. Это политика", - приводит RT слова Хабиба.
Нурмагомедов и Макгрегор являются непримиримыми соперниками. В октябре 2018 года между ними состоялся бой за звание чемпиона в легком весе. Россиянин победил в четвертом раунде удушающим приемом и оставил титул за собой.
После боя Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку с помощниками Макгрегора. Считается, что тем самым россиянин отреагировал на провокации со стороны ирландца. Перед боем Конор, известный мастер "треш-тока", несколько раз оскорбил Хабиба и его отца.
После этого атлетическая комиссия штата Невада открыла дело против Нурмагомедова. Боец был дисквалифицирован на полгода и пока не имеет права проводить поединки в UFC.
Источник фото: ufc.com
Читайте также:
Девушка Роналду опровергла слухи о своей беременности
Месси обошел Роналду в рейтинге зарплат футболистов
"Я чувствовал себя униженным". Яя Туре рассказал о расизме на Украине
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.