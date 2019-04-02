Девушка Роналду опровергла слухи о своей беременности

Джорджина Родригес, девушка футболиста Криштиану Роналду, прокомментировала слухи о том, что снова беременна. Ранее журналисты заметили девушку на матче сборной Португалии и предположили, что Джорджина ждет ребенка из-за ее округлившегося живота.
"Сейчас я очень много летаю на самолетах, путешествую. И я ела пасту четыре дня подряд. Иногда у меня отекает тело, потому что я тоже человек. Я до сих пор не восстановилась после беременности, гормоны влияют на мой организм", - приводит The Sun слова Родригес.
Джорджина вместе с Роналду воспитывают четверых детей. В 2010 году у него от суррогатной матери родился сын Криштиану-младший. В июне 2017 года другая женщина родила футболисту двойню - девочку Еву и мальчика Мэтью. В ноябре 2017 году у Роналду и Джорджины родилась дочь.
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