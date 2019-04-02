Сын Шумахера впервые сел за руль болида "Феррари". Видео

Автогонщик Мик Шумахер сел за руль болида "Феррари" на тестовых заездах в Бахрейне. Для сына Михаэля Шумахера это был первый опыт управления авто итальянской конюшни, сообщает пресс-служба команды.
Ранее 20-летний Мик только раз садился за руль болида "Формулы-1", когда выступал в шоу на машине 1994 года выпуска. В среду он попробует машину другой команды - "Альфа Ромео".
Мик Шумахер в январе стал участником академии "Феррари". Он профессионально занимается автогонками с 16-летнего возраста. В 2016 году немец стал вторым на серии ADAC "Формулы-4", в 2018 году выиграл серию "Формулы-3", а в этом сезоне перешел в "Формулу-2". Все это время он выступает за команду "Према".
Его отец, Михаэль Шумахер, является семикратным чемпионом "Формулы-1". В декабре 2013 года он на горнолыжном курорте ударился головой о камень. Врачи ввели спортсмена в состояние искусственной комы, ему были проведены две операции на мозге. Сейчас о состоянии спортсмена точно известно только то, что он находится дома и не прикован к постели.
Источник фото: twitter.com/F1
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