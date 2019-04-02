Месси обошел Роналду в рейтинге зарплат футболистов

Издание France Football выпустило 21-й по счету спецвыпуск, посвященный доходам футболистов и тренеров. В журнале посчитали, сколько зарабатывают лучшие игроки планеты. Учитывались зарплаты, бонусы, рекламные контракты и прочие доходы звезд футбола.

Первое место занял форвард "Барселоны" Лионель Месси. Его годовой доход оценивается в 130 миллионов евро. Аргентинец продолжает демонстрировать свой высокий уровень, раз за разом покоряя новые рекорды.

На второй строчке - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Его доход по сравнению с прошлым сезоном вырос на 10 миллионов евро.

Третье место - у Неймара из "ПСЖ". Этот сезон для игрока получился неудачным из-за травмы.

Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов:

1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 130 миллионов евро;

2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португлия) - 113;

3. Неймар ("ПСЖ", Бразилия) - 91,5;

4. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция) - 44;

5. Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс) - 40,2.

Среди тренеров на первом месте наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. В этом году аргентинец продлил контракт с клубом на выгодных условиях. Его общий доход - 41 миллион евро.

Второе место занимает Жозе Моуринью, который в декабре был уволен из "Манчестер Юнайтед". Португалец получил хорошую неустойку за расторжение контракта.

Третье место у француза Тьерри Анри. Его работа с "Монако" была недолгой, молодой специалист так и не смог вывести команду из кризиса. Несмотря на это, у Анри хороший доход от рекламных контрактов.

Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров:

1. Диего Симеоне ("Атлетико") - 41 миллион евро;

2. Жозе Моуринью (без клуба) - 31;

3. Тьерри Анри (без клуба) - 25,5;

4. Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити") - 24;

5. Эрнесто Вальверде ("Барселона") - 23.

Источник фото: Delfi

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