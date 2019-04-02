"Я чувствовал себя униженным". Яя Туре рассказал о расизме на Украине

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о том, как пережил расистские оскорбления во время нахождения на Украине. С 2003 по 2005 год ивуариец выступал за донецкий "Металлург".

Туре поддержал Рахима Стерлинга, который ранее подвергся расистским оскорблениям в Черногории во время матча за сборную Англии.

"Я чувствовал себя униженным, потом злился. Хуже всего - обезьяньи уханья. Но мне нужно было привыкнуть, потому что мое дело - играть футбол. Было очень тяжело. Иногда кричали были даже от болельщиков моей команды. Я звонил отцу и говорил, что мне плохо, но он убедил меня быть сильным. Потом папа приехал на футбол и понял, что это плохо.

Даже если ты готов к этому, то все равно испытаешь шок. Поэтому я удивлен, насколько Рахим Стерлинг был спокоен", - приводит Mirror слова Туре.

После выступлений за донецкий "Металлург" Туре играл в составе "Олимпиакоса", "Барселоны" и "Ман Сити". За национальную команду Кот-д'Ивуара полузащитник провел 102 матча и выиграл Кубок африканских наций.

Источник фото: footboom.com

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