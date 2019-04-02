125 очков Кучерова - лучший результат в НХЛ за 13 лет

Хоккеист "Тампы-Бэй" Никита Кучеров сегодня ночью сделал ассистентский хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Его три передачи помогли "Лайтнинг" победить со счетом 5:2.
Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне. На его счету 125 (39 шайб+86 передач) очков. Скорее всего, российский форвард станет лучшим - до конца чемпионата командам осталось провести три матча, а ближайший преследователь Кучерова - Коннор Макдэвид - отстает на 10 очков.
Форвард в этом чемпионате может побить рекорд Александра Могильного по очкам за один сезон для российских игроков. В 1993 году Могильный набрал 127 баллов. Кроме того, это девятый результат для европейских хоккеистов. Больше Кучерова, кроме Могильного, набирали Яромир Ягр (149 и 127), Кент Нильссон (131), Яри Курри (135 и 131), Теему Селянне (132) и Пол Штясны (139).
125 очков Кучерова - это лучший результат в НХЛ за последние 13 лет. В сезоне-2005/06 такой же результат показал Джо Торнтон, игравший тогда за "Сан-Хосе".
Источник фото: nhl.com
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