Педро Роша сообщил, что уходит из "Спартака"

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию. Игрок перешел в состав красно-белых из "Гремиу" в 2017 году.

Московский клуб заплатил за полузащитника 12 миллионов евро. Он провел 19 матчей, забил один гол, а в последнее время потерял место в составе.

"Я недоволен своим положением в "Спартаке", мне не дают шансов. Об этом я сказал агенту, и он работает над тем, чтобы я вернулся в Бразилию. Надеюсь, все произойдет быстро. Сейчас я близок к уходу.

Кононов говорил, что ему нравится моя игра и что он планирует дать мне больше шансов. Но ничего не происходит. Любому футболисту нужно постоянно играть, поэтому я не чувствую себя счастливым. У нас был еще один разговор с главным тренером. Он все понял и посоветовал обратиться к руководству клуба", - заявил Роша в комментарии Yahoo Esporte.

Попасть в Бразилию Роша может уже на этой неделе. 4 апреля в местном чемпионате закрывается трансферное окно.

Источник фото: spartak.com

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