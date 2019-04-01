Адвокат Мамаева считает, что суд может снова продлить арест футболиста

Евгений Бушманов, адвокат Павла Мамаева, рассказал о том, что будет на предварительном судебном заседании по делу футболиста. Слушание состоится 3 апреля. Через неделю заканчивается срок предыдущего решения суда об аресте Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого.

По словам Бушманова, суд будет решать вопрос о рассмотрении дела по существу и определит, есть ли для этого основания. В противном случае дело вернут в прокуратуру. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для фигурантов дела, сообщает "Чемпионат".

Суд может продлить арест. Бушманов говорит, что обычно так и происходит. Защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения, чтобы Мамаев и Кокорин смогли самостоятельно приезжать на заседания. Первое слушание по существу может состояться через неделю-две после предварительного.

Напомним, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий стали участниками двух драк в Москве 8 октября. В результате их действий пострадали два человека. В отношении футболистов и их друзей возбуждены дела по статьям "Хулиганство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью". Суд арестовал футболистов до 8 января, после чего дважды продлевал меру пресечения.

Источник фото: instagram.com

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