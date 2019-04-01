Медведева рассказала об отношениях с Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слухи о плохих отношениях с Елизаветой Туктамышевой. Ранее болельщики заметили, что Медведева отписалась от своей соперницы в инстаграме.

"Зайдите в мой инстаграм, там много ответов. У нас с Лизой все супер!" - заявила Медведева в интервью "КП".

В этом сезоне обе фигуристки претендовали на поездку на чемпионат мира. Две путевки получили Алина Загитова как чемпионка Европы и Софья Самодурова как лучшая на чемпионате России. Третья вакансия была заполнена путем голосования работниками федерации. Победу с большим отрывом над Туктамышевой одержала Медведева.

Евгения в итоге выиграла бронзу чемпионата мира. Также в ее активе серебро Олимпиады-2018 и две золотые медали мировых первенств. Туктамышева выиграла чемпионат мира и чемпионат Европы в 2015 году.

Источник фото: spletnik.ru

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