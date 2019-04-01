Василий Кикнадзе: "В "Локомотиве" я оказался совершенно случайно"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе дал первое интервью после назначения на этот пост. В декабре 2018 года он неожиданно был назначен вместо Ильи Геркуса.

Ранее Кикнадзе работал на телевидении. Он был комментатором, ведущим и продюсером на нескольких российских телеканалах.

- Совершенно случайно оказался на этом посту, просто так сложилось, - заявил Кикнадзе в эфире телеканала "Россия 24". - Поэтому необходимо было разобраться с делами, прежде чем что-то говорить. Работа очень интенсивная, сейчас более-менее начал разбираться. Понадобилось 90 дней.

Рассматривать ситуацию в клубе как конфликт Геркуса и Семина - неправильно. Там все намного глубже. Состав на следующий сезон? Пока ничего не могу сказать. Во-первых, у многих игроков заканчиваются контракты. Во-вторых, мы хотим в Лигу чемпионов, хотим выступить там веселее, чем в этом сезоне. И от этого очень многое зависит.

Если получим хорошее предложение, никто не будет держать игроков. Нужно понимать, что у нас есть и коммерческие задачи. Но соперников мы укреплять точно не будем.

Отметим, "Локомотив" сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с отставанием от "Зенита" в шесть очков. Прямую путевку в Лигу чемпионов получат две команды российского чемпионата.

Источник фото: fclm.ru

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