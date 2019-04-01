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Источник Правда.Ру

Самые смешные моменты из жизни сборной России по футболу. Видео

Спорт

Пресс-служба сборной России по футболу 1 апреля опубликовала видеоподборку смешных моментов из жизни команды. На записи появились главный шутник команды Артем Дзюба, главный тренер Сергей Черсесов, бывший тренер Гус Хиддинк и другие.


Самые смешные моменты со сборной России по футболу.

"Сегодня смеяться разрешается. Забавные моменты из жизни сборной России в честь 1 апреля. Кое-что вы увидите впервые", - говорится в сообщении команды.

На видео есть момент, когда Артем Дзюба вместе с партнерами вышли на тренировку с наклеенными усами. Тем самым форвард разрядил обстановку в отношениях со Станиславом Черчесовым. Ранее "жест с усами" в исполнении Дзюбы и Александра Кокорина вызвал скандал в команде. 

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Темы шутки 1 апреля День смеха сборная россии по футболу
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