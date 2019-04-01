Самые смешные моменты из жизни сборной России по футболу. Видео

Пресс-служба сборной России по футболу 1 апреля опубликовала видеоподборку смешных моментов из жизни команды. На записи появились главный шутник команды Артем Дзюба, главный тренер Сергей Черсесов, бывший тренер Гус Хиддинк и другие.
"Сегодня смеяться разрешается. Забавные моменты из жизни сборной России в честь 1 апреля. Кое-что вы увидите впервые", - говорится в сообщении команды.
На видео есть момент, когда Артем Дзюба вместе с партнерами вышли на тренировку с наклеенными усами. Тем самым форвард разрядил обстановку в отношениях со Станиславом Черчесовым. Ранее "жест с усами" в исполнении Дзюбы и Александра Кокорина вызвал скандал в команде.
Читайте также:
Как уберечь суставы во время спортивных тренировок
Вердикт по допинговому делу биатлонистки Васильевой будет вынесен в конце апреля
Фигуриста Алиева в мае призовут в армию
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя, считает эксперт "Правды.Ру".
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Как поведет себя в отношении националистов Владимир Зеленский, если станет президентом? А они в панике.