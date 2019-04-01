Вердикт по допинговому делу биатлонистки Васильевой будет вынесен в конце апреля

Глава Соза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что решения по делу биатлонистки Маргариты Васильевой пока нет. Спортсменка за год пропустила три допинг-теста, что является нарушением антидопинговых правил.
По словам Драчева, вердикт вынесет Международный союз биатлонистов. Заседание антидопинговой комиссии этой организации состоится в конце апреля, сообщает ТАСС.
Перед тем, как дело было передано в IBU, выяснением всех обстоятельств занималось Независимое агентство антидопингового тестирования. Организация не приняла объяснения Васильевой по поводу пропуска трех допинг-тестов.
Васильева направила объяснительную в IBU, где указала, что пропустила один из тестов из-за того, что спешила на учебу. Кроме того, она утверждает, что не смогла разобраться с системой АДАМС, в которую вносятся данные о местонахождении спортсменов.
4 февраля спортсменка находилась на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. В системе АДАМС было записано, что она в Красноярске. Васильева считает, что именно из-за этого она пропустила третий тест.
Источник фото: instagram.com
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