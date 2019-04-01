Болельщица "Рубина" с шашлыком в лаваше рассказала о том, как стала звездой интернета

Болельщица "Рубина" Айгуль Агаджанова в воскресенье стала известна на всю страну. Во время матча казанской команды с "Енисеем" в Красноярске возникли технические проблемы. Из-за этого телевизионщики показывали моменты с трибу стадиона.



Болельщица "Рубина" и шашлык в лаваше.

В объектив камер попала девушка, которая поедала шашлык в лаваше. Это видео стало вирусным в сети. По словам Айгюль, она не успела поесть перед матчем, поэтому спасалась от голода тем, что продают на стадионе.

Айгюль в интервью Sport24 заявила, что не могла подумать о том, что станет популярной. Но во время игры друзья прислали ей скриншоты различных источников с видео. Кроме того, девушке пришлось уволиться, чтобы поехать на выезд в Красноярск.

"Енисей" и "Рубин" сыграли вничью в этом матче - 1:1. Красноярцы после 21 тура РПЛ занимают последнее место в турнирной таблице. Казанцы идут восьмыми, в активе команды 29 очков.

Читайте также:

Фигуриста Алиева в мае призовут в армию

"Химки" сообщили о возвращении Мозгова из НБА

Каноистка из Португалии родила ребенка спустя три месяца после смерти