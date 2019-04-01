Фигуриста Алиева в мае призовут в армию

Тренер Евгений Рукавицын, который занимается с фигуристом Дмитрием Алиевым, сообщил, что 19-летний спортсмен попадет под весенний призыв. В мае он отправится в расположение части, где пробудет около месяца. После этого Алиев начнет подготовку к новому сезону, сообщает ТАСС.
В июне фигурист отправится на сбор в Италию, затем проведет две недели в Кисловодске и Прибалтике. В конце подготовки Алиев будет готовиться к старту сезона в Санкт-Петербурге. По словам Рукавицына, команда Алиева оценивает выступления фигуристка в этом году как неудачные.
На Олимпиаде-2018 Алиев занял седьмое место. В том же сезоне завоевал серебро на чемпионате Европы.
В этом сезоне Алиев был четвертым на этапе "Гран-при" во Франции и пятым в Японии. На чемпионате России фигурист занял пятое место и не смог пробиться на европейское или мировое первенство.
Источник фото: EPA
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