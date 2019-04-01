"Химки" сообщили о возвращении Мозгова из НБА

На официальном сайте баскетбольного клуба "Химки" появилось сообщение о том, что центровой Тимофей Мозгов поможет подмосковной команде в конце сезона. Чемпион НБА уже сегодня сможет выйти на площадку в игре с краснодарским "Локомотивом".
Мозгов уехал в НБА именно из "Химок". За океаном он выступал за "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бруклин Нетс". Перед началом этого сезона перешел в "Орландо Мэджик", но так и не провел ни одного матча в составе команды. Россиянин залечивает травму.
Напомним, что сегодня отмечается День смеха. Возможно, что это сообщение - шутка "Химок". Других подтверждений этой информации найти не удалось. Обычно активные инсайдеры НБА никаких сообщений про Мозгова в последнее время не оставляли.
Сам игрок ранее заявлял, что хотел планирует вернуться к игре в конце марта и помочь "Орландо" в борьбе за плей-офф. Кроме того, центровой сообщил, что планирует отправиться со сборной России на чемпионат мира-2019. Есть вероятность того, что для получения игровой практики Мозгов временно будет выступать за "Химки".
Источник фото: nba.com
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