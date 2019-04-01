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Источник Правда.Ру

"Химки" сообщили о возвращении Мозгова из НБА

Спорт

На официальном сайте баскетбольного клуба "Химки" появилось сообщение о том, что центровой Тимофей Мозгов поможет подмосковной команде в конце сезона. Чемпион НБА уже сегодня сможет выйти на площадку в игре с краснодарским "Локомотивом".

Мозгов уехал в НБА именно из "Химок". За океаном он выступал за "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бруклин Нетс". Перед началом этого сезона перешел в "Орландо Мэджик", но так и не провел ни одного матча в составе команды. Россиянин залечивает травму.

Напомним, что сегодня отмечается День смеха. Возможно, что это сообщение - шутка "Химок". Других подтверждений этой информации найти не удалось. Обычно активные инсайдеры НБА никаких сообщений про Мозгова в последнее время не оставляли. 

Сам игрок ранее заявлял, что хотел планирует вернуться к игре в конце марта и помочь "Орландо" в борьбе за плей-офф. Кроме того, центровой сообщил, что планирует отправиться со сборной России на чемпионат мира-2019. Есть вероятность того, что для получения игровой практики Мозгов временно будет выступать за "Химки".

Источник фото: nba.com

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Темы Химки баскетбол Тимофей Мозгов
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