Каноистка из Португалии родила ребенка спустя три месяца после смерти

Португальская спортсменка Катарина Сикейра в декабре 2018 года умерла от приступа астмы. Врачи ввели 24-летнюю девушку в состояние искусственной комы для того, чтобы сохранить ребенка. Каноистка на тот момент находилась на 19-й неделе беременности.
Врачам удалось поддерживать жизнеспособность плода, и на 32-й неделе на свет появился мальчик, сообщает The Sun. Родственники Катарины надеялись на то, что рождение ребенка может помочь 24-летней девушке, но чуда не произошло. После рождения спортсменка была отключена от аппаратов.
В Португалии это не первый подобный случай. Впервые ребенок от фактически мертвой матери родился в 2016 году. Тогда мальчика Сальвадора выписали из больницы в месячном возрасте.
Муж Сикейры, Бруно, планирует назвать своего сына тем же именем Сальвадор. Мальчки родился весом 1700 граммов. Он проведет в больнице как минимум три месяца.
Отметим, Катарина Сикейра с раннего возраста страдала астмой, но все равно занималась спортом. Он пробилась в сборную Португалии и представляла страну на чемпионатах мира и Европы. Попасть на Олимпиаду у девушки не получилось, поэтому в 2014 году она решила завершить карьеру и устроиться в одну из фирм, чтобы нормально зарабатывать.
Источник фото: The Sun
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