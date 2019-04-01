Седокова намекнула на роман с хоккеистом Мироновым

Певица Анна Седокова в передаче "Пятница с Региной" ответила на вопрос о своем возлюбленном. Ранее в сети появились слухи о том, что исполнительница встречается с хоккеистом московского "Динамо" Андреем Мироновым.
"Я встретилась с человеком, и меня ударило током. Я надеюсь, этого никто никогда не узнает", - заявила Седокова. На уточняющий вопрос ведущей "Ты любишь хоккеиста?" она ответила "Да".
24-летний Андрей Миронов выступает за московское "Динамо" с 2012 года. В КХЛ он провел 302 матча, в которых набрал 56 (15+41) очков.
В 2015 году на драфте НХЛ был выбран под 101-м номером клубом "Колорадо". В сезоне-2017/18 он провел 10 матчей в составе команды, в которых набрал 3 (1+2) очка.
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