Болельщики "Селтика" и "Рейнджерс" устроили поножовщину после матча

Три фаната "Селтика" и "Рейнджерс" пострадали в результате беспорядков в Глазго. В воскресенье между командами состоялся матч на "Селтик Парк", который завершился победой "кельтов" со счетом 2:1.
Во время встречи и после игры продолжались стычки между болельщиками, сообщает ВВС. В одной из драк пострадали как минимум три человека. Они были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.
По сведениям Metro, болельщики "Рейнджерс" после игры ворвались в бар, где находились фанаты "Селтика", и устроили беспорядки. Болельщики "кельтов" получили ножевые ранения в спину, после чего пытались ответить соперника на улице. В драке участвовали около 15 человек.
Полиция отреагировала моментально и доставила нарушителей в участок. Расследование продолжается.
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