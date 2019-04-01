Папа Римский призвал не сравнивать Месси с Богом

Папа Римский Франциск назвал кощунством тот факт, что футбольные болельщики называют аргентинского нападающего Лионеля Месси Богом. По его словам, болельщики могут восхищаться футболистом, но не должны называть его так.

"Люди называют Месси Богом. Это кощунство, нельзя так говорить. Нельзя верить в такое. Конечно, я не верю. Люди могут восхищаться им, но не надо поклоняться футболисту. Это всего лишь слова.

Они говорят: "На футбольном поле он Бог". Я думаю, так они просто выражают свое восхищение. Месси очень хорош, но он не Бог", - приводит Marca слова Франциска.

Месси с 14-летнего возраста выступает за "Барселону". Он побил несколько клубных рекордов, стал лучшим бомбардиром команды. Аргентинец выиграл девять титулов чемпиона Испании, шесть Кубков Испании и четыре Лиги чемпионов.

Папа Франциск является болельщиком аргентинского "Сан-Лоренсо". Ранее он положительно высказывался в адрес Месси. Так, глава католической церкви заявил, что Месси превзошел легендарного Диего Марадону.

Источник фото: wikipedia.org

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