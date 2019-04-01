Бобровский лидирует в НХЛ по количеству сухих матчей

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" отразил 38 бросков из 38-ми. Его команда выиграла со счетом 4:0.
Российский голкипер провел девятый "сухой" матч в этом сезоне. 30-летний вратарь стал лидером по этому показателю. Бобровский обошел Марк-Андре Флери из "Вегаса".
Бобровский был признан третьей звездой дня. Второй звездой стал вратарь "Аризоны" Дарси Кемпер, который отразил 39 бросков в игре с "Миннесотой" (4:0). Первой звездой назван форвард "Детройта" Энтони Манта, который набрал 5 (3+2) очков в матче с "Бостоном".
Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" Бобровский перебрался за океан в 2010 году. Первые два сезона выступал за "Филадельфию", после чего перешел в "Коламбус". Дважды выигрывал приз лучшему вратарю НХЛ "Везина Трофи" - в 2013 и 2017 году. Один раз принял участие в Матче всех звезд.
Источник фото: nhl.com
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