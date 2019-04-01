Загитова приняла участие в съемке для модного журнала в Японии

Российская фигуристка Алина Загитова поучаствовала в фотосъемке для одного из модных журналов в Японии. Фигурное катание в Стране восходящего солнца - очень популярный вид спорта, а олимпийская чемпионка из России - настоящая звезда.
Алина показала фотографии со съемок у себя в Инстаграме. Больше снимков Загитова обещает в конце апреля.
"На днях у меня была фотосъемка для одного модного журнала в Японии. Примерила образы Dior, Dolce&Gabbana, Givenchy и McQueen. Спасибо за предоставленную возможность и, конечно, мейкап - было здорово", - написала Загитова.
Напомним, россиянка в марте завоевала золото на чемпионате мира, который проходил в японской Сайтаме. Это был первый успех Загитовой после победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
В прошедшем сезоне Загитова заработала 134 тысячи долларов. Несмотря на это, издание ESPN включило россиянку в топ-25 самых высокооплачиваемых спортсменок мира. По сведениям журналистов, рекламные контракты приносят ей доход 2,5 миллиона долларов в год.
Источник фото: instagram.com
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