Хэмилтон выиграл "Гран-при Бахрейна" и почти догнал Шумахера

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл "Гран-при Бахрейна". Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас, третьим - Шарль Леклер из "Феррари".

Хэмилтон выиграл гонку в 13-м сезоне подряд. По этому показателю британец вышел на второе место в истории "Формулы-1". Больше таких сезонов только у Михаэля Шумахера - 15.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 12-е место. После двух гонок у него остается 1 очко, заработанное на "Гран-при Австралии". Россиянин идет 13-м в зачете.

Лидирует в зачете пилотов Валттери Боттас (44 очка), на втором месте идет Льюис Хэмилтон (43), третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булла".

В конструкторском зачете лидирует "Мерседес" (87 очков), вторым идет "Феррари" (48), третьим - "Ред Булл" (31). Следующий этап "Формулы-1" состоится в Китае с 12 по 14 апреля.

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