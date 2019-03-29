Появилось фото ужасного ожога Загитовой

В сети появились фотографии ожога фигуристки Алины Загитовой, который она получила во время выступлений на чемпионате России в Саранске. Несмотря на повреждение, спортсменка вышла на показательную программу "Лара Крофт".
Фотографии опубликовала фанатская группа Загитовой в Инстаграме. Ожог Алина получила после компресса димексида. Этот препарат применяют при болях в мышцах и суставах.
Олимпийская чемпионка на турнире в Саранске заняла пятое место. Несмотря на это, она выступила на чемпионате Европы и чемпионате мира. На европейском первенстве она стала второй, а на мировом завоевала золотую медаль.
Источник фото: instagram.com
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