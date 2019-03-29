Черчесов прочитает текст "Тотального диктанта" в столице Эстонии

Российский тренер Станислав Черчесов 13 апреля примет участие в акции "Тотальный диктант". Главный тренер сборной России по футболу прочитает текст в столице Эстонии Таллине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В мэрии считают, что участие Черчесова может привлечь дополнительную аудиторию среди футбольных болельщиков. Выступление тренера состоится в Ласнамяэмском легкоатлетическом холле. Читать текст на других площадках будут его автор Павел Басинский и актер Кирилл Кяро.

Акция "Тотальный диктант" проводится ежегодно. Она является добровольной для всех желающих проверить знание русского языка. В 2018 году диктант был проведен в 76 странах. Участие в мероприятии приняли 220 тысяч человек. Таллин в этом году будет столицей акции.

Станислав Черчесов в 2018 году вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата мира в России. На этой стадии команда по пенальти проиграла Хорватии.

Источник фото: footballhd.ru

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