Китайский миллиардер хочет купить у Прохорова арену "Бруклин Нетс"

Один из основателей Alibaba Group Джозеф Цай предложил российскому миллиардеру Михаилу Прохорову продать арену "Барклайс Центр", на которой выступает команда НБА "Бруклин Нетс". Это поможет китайскому бизнесмену выкупить контрольный пакет акций клуба у россиянина, сообщает New York Post.

Цай является владельцем 49 процентов акций "Бруклин Нетс". Китаец купил ценные бумаги у Прохорова в 2018 году за 1 миллиард долларов. По соглашению между сторонами, китаец может приобрести оставшуюся часть за 1,35 миллиарда долларов до 2022 года.

Прохоров владеет клубом с 2009 года, он купил 80 процентов акций за 223 миллиона долларов. Тогда она базировалась в Нью-Джерски. В 2012 году клуб переехал на новый стадион и сменил название на "Бруклин Нетс". В 2015 году россиянин выкупил оставшиеся 20 процентов и стал единоличным владельцем.

С 2009 года команда трижды выходила в плей-офф. Лучшее достижение - выход в полуфинал Восточной конференции в 2014 году. В этом сезоне "Бруклин" ведет борьбу за попадание в плей-офф. Команда за две недели до завершения чемпионата занимает седьмое место в конференции.

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