Журналистка подаст в суд на боксера Пулева за поцелуй во время интервью

Журналистка Vegas Sports Daily Дженни Равало собралась подать иск в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева. Девушка 23 марта взяла у спортсмена интервью после его боя с Богданом Дину. После того, как Пулев ответил на вопросы, он поцеловал Дженни в губы.
Равало восприняла этот эпизод с улыбкой, а теперь наняла адвоката Глорию Оллрэд и обвинила боксера в домогательствах, сообщает YahooSport. Сам Пулев все обвинения отрицает и утверждает, что Дженни является его подругой.
- Я не давала повода целовать себя, - заявила Суши. - Я пришла туда как журналист и не хотела, чтобы меня "лапали". После интервью Пулев схватил меня за ягодицы. Мы действительно с ним знакомы, но нас нельзя назвать друзьями.
Кубрат попросил, чтобы я убрала из видео эпизод с поцелуем, но я не буду этого делать. Путь люди видят его поступок. Он не должен был меня целовать, это непрофессионально.
Источник фото: Yuotube
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