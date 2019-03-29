"Сними варежки". Горячий видеоанонс матча "Динамо" - "Локомотив"

Пресс-служба московского "Динамо" вновь удивляет своих болельщиков. На странице бело-голубых в Youtube появился видеоанонс матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" с пометкой "18+".
На видео девушка исполняет эротический танец, но не может расстегнуть верхнюю часть нижнего белья из-за перчаток. После этого в ролике звучит призыв "Варежки сними". Девушка делает это и заканчивает танец.
Динамовцы тем самым пытаются намекнуть зрителям, что пора идти на стадион. В Химках в субботу ожидается температура 7 градусов выше нуля. Игра между "Динамо" и "Локомотивом" начнется в 14.00 по московскому времени.
Кроме того, "сними варежки" - известная фраза тренера "Локомотива" Юрия Семина. Однажды наставник железнодорожников так пытался мотивировать футболистов играть хорошо в морозную погоду.
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