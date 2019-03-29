"Эту лавочку пора закрывать". Украинец Федецкий выступил против натурализации футболистов

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий высказался против того, чтобы в команде выступали натурализованные игроки. В марте за команду дебютировал бразилец Жуниор Мораес.

- В сборной играют люди из другой страны с украинским паспортом. Это однозначно неправильно, - приводит Footboom слова Федецкого. - Надо закрывать эту лавочку. Это сборная Украины, а не клуб, где все делать в своих интересах.

Выступление Мораеса в составе сборной Украины вызвало скандал. УЕФА открыл дело против украинцев из-за того, что федерация футбола могла нарушить правила натурализации игроков.

По регламенту ФИФА, футболист должен находиться на территории страны на протяжении 5 лет. Мораес выступал за украинские клубы с 2013 по 2017 год, после чего уехал играть в Китай. Если выяснится, что бразилец не имел права выходить на поле в матчах отборочного турнира Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, сборная Украины будет лишена очков, набранных в этих играх.

Источник фото: Football.ua

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