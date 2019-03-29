"Эту лавочку пора закрывать". Украинец Федецкий выступил против натурализации футболистов

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий высказался против того, чтобы в команде выступали натурализованные игроки. В марте за команду дебютировал бразилец Жуниор Мораес.
- В сборной играют люди из другой страны с украинским паспортом. Это однозначно неправильно, - приводит Footboom слова Федецкого. - Надо закрывать эту лавочку. Это сборная Украины, а не клуб, где все делать в своих интересах.
Выступление Мораеса в составе сборной Украины вызвало скандал. УЕФА открыл дело против украинцев из-за того, что федерация футбола могла нарушить правила натурализации игроков.
По регламенту ФИФА, футболист должен находиться на территории страны на протяжении 5 лет. Мораес выступал за украинские клубы с 2013 по 2017 год, после чего уехал играть в Китай. Если выяснится, что бразилец не имел права выходить на поле в матчах отборочного турнира Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, сборная Украины будет лишена очков, набранных в этих играх.
Источник фото: Football.ua
Читайте также:
Расизм на Украине: УЕФА наказал "Шахтер" за поведение фанатов
Суд во Франции продлил арест россиянину за драку на Евро-2016
Организаторы показали 18 пилотов женской гоночной серии W Series
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
В ответ на американское давление на "Северный поток - 2" Германия объяснила, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.
Дональд Трамп встретился в Белом доме с супругой Хуана Гуайдо и призвал Россию встать на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Выборы президента на Украине 31 марта ставят для российской власти вопрос — признавать или не признавать их итоги, сказал "Правде.Ру" эксперт.