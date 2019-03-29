Суд во Франции продлил арест россиянину за драку на Евро-2016

Российский болельщик Павел Косов останется под стражей во Франции. Фаната подозревают в нанесении тяжелого вреда здоровью англичанину, сообщает 20 Minutes. Россиянин попросил суд изменить ему меру пресечения. Семья Косова была готова оплатить аренду квартиры в Экс-ан-Провансе, но его просьбу отклонили.
Косов 13 июня 2016 года принял участие в беспорядках в Марселе. Драки состоялись перед матчем Евро-2016 между Россией и Англией. Россиянин ударил сзади британца Эндрю Баче, из-за чего тот упал на землю и получил серьезную травму головы. Некоторое время он находился в коме. Представители англичанина утверждают, что он останется инвалидом на всю жизнь.
Россиянин был задержан в феврале 2018 года в Кельне, когда направлялся на матч Лиги Европы между "Спартаком" и "Атлетиком". Позже он был доставлен в Марсель, где суд арестовал Косова.
Основное доказательство обвинения - момент на видео, на котором Косов бьет фаната. Россиянину грозит лишение свободы сроком на 15 лет.
Источник фото: soccer.uz
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